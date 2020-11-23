全聯We Sweet甜點今年再度與法國頂級鮮奶油乳酪品牌kiri合作，20日起至12月17日共分2波推出6款新品和3款人氣回歸的甜點，每款100%採用法國頂級乳酪，口感濃郁綿密，價位在55至149元間，每人份熱量250大卡以下，享受之餘減少負擔。

We Sweet x kiri聯名甜點首次於2019年台中市政店開幕時亮相，每日限量的流芯乳酪塔禮盒、乳酪法式甜點盒受到好評，開幕限定特賣1天，共賣出700盒；今年2月於全台門市推出聯名甜點，28天銷售金額4300萬元，包含焦糖巴斯克乳酪、法式乳酪布丁及法式經典原味千層都是人氣經典甜點，這次3款再度回歸。

首波新品，有超可愛的「一塊乳酪蛋糕」讓人聯想起《湯姆貓與傑利鼠》的起司蛋糕，採用kiri鮮奶油乳酪製成生乳酪慕斯，搭配沙布烈餅乾，交織出濃郁香氣與酥脆餅乾雙重口感；「法式雙層乳酪蛋糕」採用kiri鮮奶油乳酪為輕乳酪基底，用特殊蒸烤法保留乳酪綿密細緻口感；「法式雪霜乳酪杯」基底運用kiri鮮奶油乳酪，讓輕乳酪蛋糕體吃起來如空氣般輕盈；精巧外型的「法式藍莓乳酪大福」，採用kiri鮮奶油乳酪製成濃郁生乳酪餡，內餡搭配含有果肉的酸甜藍莓餡。

We Sweet x kiri新品，一塊乳酪蛋糕，每盒約80g，原價69元、28、29日特價65元。（全聯提供）

12月4日至17日第2波的2款新品，有鹹香起司刨絲後融入戚風蛋糕體的「法式乳酪奶皇捲」，可考吃到鹹甜滋味；採用kiri鮮奶油乳酪與35%動物鮮奶油特製而成的「法式乳酪泡芙」，內餡濃郁飽滿，外皮金黃香酥。12月17日買任1件We Sweet x kiri甜點，加購任1杯OFF COFFEE現煮咖啡，現折10元。

此外，We Sweet Cafe&;大安延吉店、台中市政店即日起也於店內販售使用Kiri頂級鮮奶油乳酪為原料的甜點，涵蓋以kiri奶油乳酪為基底的「舒芙蕾乳酪杯」，；使用kiri乳酪製成生乳酪慕斯的「迷你乳酪蛋糕」；以軟歐麵包結合蔓越莓酸甜與乳酪鹹香的「蔓越莓起司麵包」，12月3日前指定蛋糕95折優惠。

We Sweet x kiri新品，法式雙層乳酪蛋糕，每盒約300g，149元。（全聯提供）

(中時 )