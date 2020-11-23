神明助消防救災，高市消防局受鳳邑雙慈殿餽贈6台「多功能搬運車」，該車型原為農用，類似沙灘車但多了貨斗設計，能協助救災人員快速深入山地、田野、沙灘、狹小巷弄佈水線、搬運器材及救災。

雙慈殿熱心公益，多年來持續捐贈高市消防局49輛救護車、消防車及警備車。8月8日特地再捐3大3小台「多功能搬運車」，每台價格8萬至18萬不等，高市消防局表示這是首次受贈特殊車種，初期將分配給旗山、美濃、瑞隆、新興、中華、大樹等分隊，測試偏鄉及城市的機動救災能力，未來視情況再調整運用單位。

多功能搬運車俗稱「大、小牛」，原本設定為農用，用於搬運農產品，過去曾被台中、台南義消人員使用，還組成特殊救災隊，協助搬運消防器材、救災人員快速深入特殊地域。

消防局舉例，若遇上山林、田野火災，多功能搬運車可第一時間將移動式幫浦機載運至現場，抽取河水或溪水來滅火。若遇上沙灘救溺，可快速載運搜救人員到現場展開搜救。城市火災，許多狹小巷道也能透過該車輛迅速完成水線佈建。

針對該車輛無法順利掛牌、行駛於道路的問題，消防局表示，該車種功能在於越野、載貨，不適合直接行駛在道路上，現階段將以貨車載運至現場投放使用。但未來仍將持續與監理及農委會溝通，研議取得合法執照的可能性。

(中時 )