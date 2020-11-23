邱琦雯出席現代婦女基金會公益聯名T恤義賣發表會。（現代婦女基金會提供）

邱琦雯今（23日）出席現代婦女基金會公益聯名T恤義賣發表會，她表示，直到今天性侵害案件仍不斷發生，她身邊有朋友就曾目睹偏鄉小朋友，小一就被老師就摸胸部和身體直到小六，但她的家人卻選擇相信老師，還斥責小朋友亂說話。她這次發揮設計專長，跨界結合潮流服飾品牌象鼻人推出only YES means YES公益聯名T恤，發表會現場還示範穿搭，讓簡單T恤穿出自我風格，期待為現代婦女基金會性侵害被害者展心復原計畫籌措更多經費。

邱琦雯表示，這次接獲合作邀約，十分感同身受，她透露最近聽說朋友去幫忙偏鄉的小朋友，其中一個小朋友反映老師從小一就會摸她的胸部和身體直到小六，她曾經跟阿嬤反映，但阿嬤卻叫她不要亂講話，之後小朋友只能選擇沉默，邱琦雯無奈表示：「我們常常對被害人說的話，其實都充滿了迷思和二度傷害。比如說老師不可能做出這種事情，一定是小孩亂講話；或是女生穿這麼短這麼辣，就是想勾引男生或發生性行為。但對我來說，女生的穿著就是自己愛美或想打扮，這樣有什麼錯？有人說發生性侵害或性騷擾，被害者一定有錯，但錯的就是加害者不應該做這件事，大家應該要停止這種責怪被害人的想法。」

邱琦雯說，被害者要鼓起很大勇氣才敢訴說，這是信任和求救的訊號，「被害者若願意說出他的經驗，我們就是靜靜陪在他身邊聽他說，問他可以怎麼幫忙，其實就夠了」。

她回憶過去曾不懂得說出自身感受，白白被占便宜，「我在20多歲拍吻戲時，對戲的男演員舌頭就伸出來，當時只能緊閉雙脣也不能喊卡」，她開玩笑說，如果是現在會直接「巴」下去，直接上社會版。另外，她國中騎腳踏車時，有次竟被騎機車的陌生男子，從後方瞬間襲胸；出社會後也曾被製作人邀約單獨外出約會，被她以沒空拒絕。邱琦雯表示，如果遇到不舒服的事情，要直接說出不要忍耐，「你不會知道他下一個招式是什麼，不應該怕得罪人」。

她還呼籲不光是陌生人，就連男友或伴侶，想要和自己發生親密關係時，也要懂得尊重自己意願。但她被問及感情，直說自己仍是小姑獨處，「現在真的隨緣了，不強求，我們姊妹聚會時，已經都在聊健康話題」。她笑著透露，先前的健康報告中發現自己有輕微脂肪肝、下肢無力循環不好，已經去報名拳擊課程鍛鍊體力，「有次出國爬沙丘，同行的五、六十歲大哥都已經登頂，我還氣喘吁吁爬不上」。

(中時 )