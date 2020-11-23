美豬明年開放進口，衛福部長陳時中日前表示，元旦前會派員赴美查廠，若不符我國衛生安全標準就不會開放進口，但次長石崇良今(23)日在立院受詢時卻稱，海外查廠不是要必要條件。對此，資深媒體人謝寒冰直言，這種次長指控部長是騙子的精彩演出，他從來沒看過。

立法院財政、社會福利及衛生環境委員會今(23)日處理中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算(108至109年度)決議。衛福部次長石崇良接受質詢時強調，查廠並非進口必要條件，但藍委蔣萬安認為查廠是必要條件，並狠批，「衛福部不要帶頭違法」

對於衛福部髮夾彎，謝寒冰今在臉書上表示，陳時中斬釘截鐵說不查廠萊豬不會進口，次長卻跳出來表示查廠不是進口萊豬的必要條件，他還忍不住直言，「這種次長公然指控部長是騙子的精彩演出，我這輩子都沒看過」。

網友們也留言回應，「全球最具規模的詐騙集團，沒啥好EY的」、「真的完全消化不良，抗議啦！政府食安崩壞秀」、「看臺灣的政府官員辦事，會精神錯亂」「次長已經等不及了！哈哈」。

陳時中斬釘截鐵說不查廠萊豬不會進口，次長卻跳出來表示查廠不是進口萊豬的必要條件⋯⋯這種次長公然指控部長是騙子的精彩演出，我這輩子都沒看過^_^ 由謝寒冰發佈於 2020年11月22日 星期日

(中時新聞網)