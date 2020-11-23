兩岸衛廚浴設備市場競爭激烈，產品多元化及生產智能化，將是未來必需要走的路，和成(1810)23日在法說會上指出，包括智能超級馬桶、複合式碳纖維輪圈、氧化鋯瓷塊等陶瓷多元產品，同時透過智動化生產工業4.0AI加值智慧製造，會是和成提升競爭力及毛利的利器。

和成累計今年前3季稅後淨利4472萬元，每股盈餘0.12元，年成長44.57%。

今年前三季，和成79%的營收來自國內；中國大陸和成則因已停止自製，委外代工，因此營收只有9%，比去年同期減少了3個百分點。菲律賓合成則有12%的營收。

除了一般的衛廚浴設備，和成近幾年積極投入陶瓷智能應用、多元產品；包括智能超級馬桶、複合式碳纖維輪圈、除氯健康龍頭等。

和成指出，傳統的衛廚浴設備競爭激烈，因此，電動升降曬衣機、屬第二等級醫療產品的氧化鋯瓷塊，以及防彈盾牌、抗彈插板、碳纖維材質的蛙鞋等，都是研發創新的新產品。

而與工研院合作，增加工業4.0智慧機械生產設備的AI加值智慧製造，和成指出，這些對未來幾年生產流程的簡化與效率提升，提升獲利能力，預期會有具體成效。

(工商 )