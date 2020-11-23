現年58歲的資深演員潘麗麗，有「國民媽媽」之稱。早年楊麗花歌仔戲出身的她，原本擁有美好的家庭、成功的事業，但在多次抓到老公偷吃後，決定結束這段婚姻；好在一對兒女待在她身邊，並鼓勵她勇敢追尋自己的第二春。後期轉戰戲劇圈也有不錯的成績；近期她所參與的短片《手事業》，更入圍今年金馬獎最佳劇情短片。
典禮當天，登上紅毯的潘麗麗，以黑色窄短裙現身，修長美腿、纖細的身材更是不輸其他新生代女星。早在先前出席台北電視節時，她的好身材已引起眾人討論，活動上潘麗麗直說她瘦了6公斤，更自信的說自己不但成功瘦身還減了脂。
事後潘麗麗也在自己的臉書上分享，其實她是照著女兒的建議，早、晚喝高蛋白飲品，中餐綠葉蔬菜是三個拳頭的份量、瘦肉、魚一個手掌、白飯2/3個拳頭，重點是每天要喝6000cc的水，經過一段時間的努力，即達成現在大家看到的成果；女兒更誇瘦身成功的媽媽，背影看起來和30歲的年輕人沒什麼差別。
現在的潘麗麗，生活重心除了演戲，再來就是照顧自己家中的貓咪，單身許久的她更說自己自由慣了，不太想交男朋友。
(中時新聞網)
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