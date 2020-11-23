北市內湖大湖社區入口人行道日前才更新完成，但議員李明賢卻發現，地磚幾乎沒有密合。（李明賢提供／張穎齊台北傳真）

北市內湖大湖社區入口人行道日前才更新完成，但議員李明賢卻發現，地板的裂縫居然可放入6個銅板，且每塊磚都沒有密合，怒轟「新不如舊，施工品質爛到爆！」質疑市府為何讓這家施工廠商，承包高達30多項案子。新工處表示，已盡速完成改善，並會依合約，嚴格要求廠商的施工品質。

李明賢表示，光是用肉眼即可清楚看見，人行道地板裂縫竟能放入多達6個銅板寬，且地板幾乎每塊磚都沒有密合，品質爛到爆，而全新安裝的螺絲，居然也歪七扭八，恐有安全疑慮；更誇張的是，辦公室與里長舉辦會勘時，一一指出這些重大瑕疵，施工人員還振振有詞說「你們不要一直刁難，好不好？」

「廠商有何通天本領，拿到工程標案？」李明賢怒指，這間廠商這幾年承包政府30多項包案，其中不少是「橋樑養護維修」，幾乎都是以「開口合約」拿下，但施工品質卻超爛，工作人員態度傲慢，市府竟也讓這種工程完成驗收，「這涉及安全問題，絕不容馬虎放水！」

新工處回應，施工地點在內湖區坡內2號橋上，原無人行道，經地方陳情後，新設「高壓混凝土地磚」人行道，同時更新護欄，經18日會勘後， 19日便辦理增加「抿石子」，地磚縫隙間填補沙子，並調正螺栓，22日已全數完工。

新工處強調，施工人員再會勘當天，因誤解各方指正意見，而表達個人不恰當意見，爾後新工處將加強督導、約束態度，以免再次發生，並將依合約，嚴格要求廠商的施工品質。

(中時 )