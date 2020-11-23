為紀念「國際終止婦女受暴日」，國家人權委員會舉辦相關活動，監察院長兼國家人權委員會主委陳菊21日表示，蔡瑞月是台灣現代舞教母，也是50年代非常具有代表性的政治受難人物；蔡瑞月的受苦犧牲，她感同身受，其藝術生命警惕民主人權的可貴。

監察院今天發出新聞稿。陳菊表示「國際終止婦女受暴日」最早是為了紀念多明尼加三姐妹社會運動者，遭到獨裁政府殺害的不幸事件。台灣民主發展過程也有很多類似、讓人心痛的故事，因為這些人的受難，讓大家更堅持民主這條路，這個活動是非常有意義的。

陳菊也說明在「玫瑰古蹟─蔡瑞月舞蹈研究社」舉辦活動的意義，蔡瑞月是台灣現代舞教母，她與戰後來台的中國詩人雷石榆在1947年結婚，婚後一年，雷石榆因匪諜案遣返中國，不久蔡瑞月也被囚禁綠島，度過漫長歲月，蔡瑞月是50年代非常具有代表性的政治受難人物。

陳菊說，有時婦女受苦受難來自國家的暴力，來自制度、獨裁政權對自己的統治沒有自信，對自由民主的追求，給予更多的壓迫，有關蔡瑞月的受苦犧牲，她感同身受。

國家人權委員會為迎接12月10日國際人權日，舉辦系列活動，包括人本基金會執行長馮喬蘭分享「澳洲的系統性國家詢查」講座、捷克人權律師的「反酷刑」講座、「1120國際兒童日」以及這場紀念「1125國際終止婦女受暴日─紫有愛沒有暴」的活動。

陳菊強調，人權是永遠的追求，人權委員會對於社會上每個角落的聲音與不幸，未必能全部關照到，但希望藉由努力，讓社會知道無力者、不幸者、弱勢者的聲音，進而一起聆聽、協助。

陳菊同時稱讚來賓導演魏德聖拍攝的「賽德克-巴萊」讓人震撼，期待「台灣三部曲」把台灣可歌可泣的歷史呈現給下一代，讓世世代代都了解台灣這個島嶼能有今天，是多少人努力、家破人亡才造就今天的台灣，真的非常可貴。

現場還播放導演陳麗貴為蔡瑞月拍攝的紀錄片「月舞玫瑰」，以及舞者演出蔡瑞月經典舞作「傀儡上陣」，舞蹈中，女舞者渴望抱孩子卻被後方男舞者以無形繩索控制住，暗示威權體制對親情與自由人權的戕害。

活動最後由陳麗貴、詩人李敏勇、魏德聖、蔡瑞月的媳婦也是舞蹈家蕭渥廷一起舉行座談，分享各領域，看見歧視、壓迫所帶來的傷痕，從不同面向思考人權議題。

(中時 )