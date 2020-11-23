中央銀行公布，五大銀行10月新增房貸利率1.367%，較上月走揚。央行經研處副處長吳懿娟指出，因應新冠肺炎疫情，公股銀行對房貸戶在千萬元額度內，利率多降1碼，自4月起為期半年，9月底落幕，10月起新承做房貸利率微幅走高。此外，銀行開始對信用風險高的客戶，收取較高的利率，也造成10月的新增房貸利率微揚。

央行今日公布，台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行與華南銀行等五大銀行，9月新承做房貸為512.44億元，月減41.02億元，吳懿娟指出，行庫反應分戶貸款減少，青安和公教人員築巢優利貸也都減少，並且10月的工作天數較9月減少。

至於五大銀行新增房貸利率，是否宣告落底反彈？吳懿娟表示，房貸市場競爭激烈，且目前利率位於相對低點，未來是否因紓困措施落幕而上漲？未來走勢還要再觀察，要看銀行對房貸戶信用控管的情況。

央行提供資料顯示，9月象徵中古屋房價的信義房價指數，台北市月增轉負為-0.03%、結束連5月正數，年增5.63%，連5月成長。至於新北市，9月的月增轉正，月增1.25%、年增4.32%，年增率連4個月增長。

(時報資訊)