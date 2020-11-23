盛達(3027)深耕通訊、電源供應器及儲能產品三大領域，在大者恆大趨勢下，逐漸找到自己的立足點，隨著綠能儲能產品出貨放量，盛達電業董事長陳忠廷表示，明年綠能儲能產品營收可望較今年成長20%到30%，佔整體營收比重可望逾20%，進而帶動明年業績比今年好。

盛達電業今天下午舉行法說會，新冠肺炎疫情致使遠距生活成為常態，且地球暖化帶動綠能儲能商機湧現，盛達因應LTE/5G終端設備需求成長，與LTE和5G基地台主要供應商策略聯盟，共同提供產品與服務給電信客戶，且電源部分，順利切入運動器材大廠供應鏈，並配合客戶爭取海內外路燈標案，加上公司佈局儲能市場多年開始進入收割期，讓公司今年業績無畏新冠肺炎疫情逆勢成長。

盛達電業總經理陳弘政表示，LTE固定式無線通訊終端設備預估到2025年將達810.4億美元市場值，相較於2019年的220.3億美元，預估2020年到2025年年複合成長率達24.5%，有很大的成長空間，隨著各國電信商LTE網路鋪蓋率愈來愈高，可利用LTE高頻寬的應用也與日俱增，包括：鄉村地區(Rural Area)網路需求、以LTE為主要或備援網路的應用(住家/商家/辦公室/銀行等)，以及智慧公車、公共安全、遠端量測與遠端監控等應用，而隨著5G網路的開放，相關應用將會加速推出，5G終端設備市場快速成長可期，公司LTE終端設備今年有一些出貨，預期明年會有更好的成績。

在5G終端設備部分，陳弘政表示，5G具備高性能、低延遲與高容量特性，5G標準包含：Sub6GHz(6GHz以下)及mmWave(毫米波)兩種頻段，需要搭配不同的終端設備，由於5G 無線廣域網路傳輸速率的提升，有線和無線的區域網路，也需要跟著使用更新技術；公司開發5500A 5G Sub-6GHz室內型路由器，以最新5G晶片，並支援2.5GHz乙太區域網路介面及Wi-Fi 6(802.11ax)無線區域網路；以及開發5800 5G mmWave戶外型路由器，可同時支援LTE及5G兩種無線通訊技術(EN-DC)，以提供更高速的固定式無線寬頻(FWB)接取功能，並符合更多應用的網路速度需求，目前公司5G終端設備新產品已有樣品，希望明年第2季到第3季有業績。

在電源供應器部分，陳忠廷表示，公司順利切入運動器材大廠的供應鏈，且推出符合市場需求的小型適配器與路燈電源，並配合客戶爭取海內外的路燈標案，以彈性客製化以滿足客戶的需求，而公司也持續開拓工控、車用與醫療電源市場。

在儲能產品方面，目前在積極招兵買馬，在台灣建立儲能產品的研發團隊與生產基地宜蘭廠蘇澳鎮；爭取台電儲能與輔助服務新商機；爭取國際儲能大廠的OEM訂單，北美地區儲能大廠積極接洽中，爭取OEM及ODM訂單；推出電力公司MWh等級的大型儲能櫃產品。

看好儲能商機，盛達電業出售大陸東莞廠後，在台灣宜蘭建置生產儲能電池櫃新廠，陳忠廷表示，電池在儲能裝置中是很重要的一環，從電池封裝、焊接、堆疊成電池模組，再組成電池櫃，每個生產流程都很重要，宜蘭廠預估2020年12月廠房建置完成，明年1月開始運轉產出，公司規劃建立兩到三條電池櫃(Stack/230KWH)生產線，包含電池模組(Module)製造及整個電池櫃的組裝及測試，初期月平均產能約50個Stack，預估明年第2季可以做到月組300個Stack，未來可創造上億元的產值。

盛達電業今年三大業務均見成長，其中通訊產品部分前9月合併營收3.85億元，年成長44%，佔整體營收比重約61%，電源產品前9月合併營收為1.1億元，年成長26%，再生能源產品營收約1.3億元，年成長3%，累計前3季稅後盈餘4339萬元，遠優於去年同期虧損2017萬元，每股盈餘為0.44元；累計前10月合併營收為7.04億元，年成長33.4%。

在政府積極推動綠能下，陳忠廷看好綠能儲能前景，陳忠廷表示，明年綠能儲能產品營收可望較今年成長20%到30%，佔整體營收比重可望逾20%，進而帶動明年業績比今年好。

(時報資訊)