精英(2331)看準電商的高成長及高消費力，宣布進軍全球電子商務市場。除了B2C外，精英也搶攻B2B電子商務市場，目前正如火如荼規畫進駐阿里巴巴國際站，預計於今年12月盛大開幕，藉由網路無遠弗屆的擴散力，為更多客戶及時地提供適合的產品及解決方案。

據美國Statista報告顯示，全球電商銷售額將在2023年突破6兆億美元，加上新冠肺炎疫情的衝擊，由傳統零售轉為線上的需求有明顯攀高，宅經濟效應成為後疫情時代的新常態，成為近年來成長最快速的產業之一，因此拓展電商也是開拓業務非常重要的一環。

隨著全球產業快速轉型，加上疫情加乘效應，電商將會是產業發展必然的方向，精英電腦(ECS)除了在全球的經銷通路布建外，也開始布局跨境電商平台並同時和區域電商合作，深耕當地的電商經營，遍布全球電商通路，從已高度成熟發展的日、韓、中國、美國、英國到歐洲、南美洲以及具有高度發展潛力的東南亞及印度等，精英電腦(ECS)目前已在4大洲、22個國家、超過62個電商網站上架，今年年底前也已規畫增加更多電商平台，並且持續推廣並擴展業務。

針對消費者端當地的市場需求，以在地化、貼近當地客戶的角度經營電商，配合線上社群及媒體廣告宣傳導購和線下客戶服務，提供具競爭力並符合當地需求的產品。精英電腦(ECS)進軍了全球電商龍頭Amazon，首次參與歐洲亞馬遜的超級會員日活動，除了抓緊Q4購物旺季的巨大商機，更是藉由電商平台本身的高流量，大量曝光品牌及產品，吸睛潛在消費者，帶動銷量成長。為克服因疫情無法到當地參展的困境，也積極參與各種線上展覽活動，增加更多商務媒合及異業合作的機會。

(時報資訊)