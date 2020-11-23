凱羿-KY(2939)自結10月稅後虧損600萬元，累計前10月每股淨損1.36元，凱羿-KY日前宣布順利收回部分口罩爭議款，預計第4季稅前盈餘約8200萬元，以目前股本換算，預計增加之獲利影響每股盈餘約有1.44元。

凱羿-KY因近期股價波動劇烈，應主管機關要求公告獲利自結數，公司自結10月稅後虧損為600萬元，累計前10月稅後虧損為6246萬元，每股淨損1.36元。

凱羿-KY於第2季與歐洲客戶之KN95口罩訂單交易因發生部分產品規格認知差異，產生與客戶貨款爭議而未收到部分款項，經過公司董事長及經營團隊歷經多日與客戶協商後，基於過去及未來合作考量，客戶方最終同意並於11月19日匯入該部分爭議的款項289萬9166.2美元，預計挹注凱羿第4季稅前盈餘約8200萬元，以目前股本換算，預計增加之獲利影響每股盈餘約1.44元，截至目前為止凱羿已全部收回上述客戶在第2季折讓之口罩款項。

此外，針對凱羿-KY第3季財報揭露，因簽署輕質循環油採購銷售合約出現違約，導致可能需承擔鉅額違約金之或有負債乙事，董事長蔡謀燦指出，整體交易已掌握足夠證據證明為詐騙案件，目前已交由警方進行調查，凱羿-KY有信心將潛在或有損失降至最低，目前公司內部營運一切正常。

(時報資訊)