中部發生駭人聽聞的雙桶屍，分別是南投市民54歲黃姓男子及宜蘭1名16歲未成年失蹤少女。刑事局指出，徐嫌等8人犯案證據已蒐集完畢，並在搜查當天上午找到黃男桶屍，傍晚則尋獲另1桶16歲少女桶屍，發現2桶屍被灌上水泥、強酸等，屍體破壞相當嚴重，手段凶殘，共8嫌落網，6人聲押獲准，1少年收容，另１人在監獄服刑。

警方指出，遇害的黃男是1名掮客，老家在南投，但在台中經營土地買賣工作，疑土地買賣遭槍殺後被裝入黃色廚餘桶水泥封屍，失蹤16歲少女疑因偷竊犯罪所得慘遭殺害，被裝入藍色化學桶泥封。

警方指出，黃姓男子在108年5月遇害後，家人在6月向警方報請失蹤人口協尋，16歲未成年少女則在106年5月遇害隔月，家人向警方報請失蹤人口協尋。

整件殺人案件曝光事因，為犯罪集團成員某日喝醉向朋友訴說，其友人聽完，發現攸關人命，於是趕緊向警方報案，警方根據情資，在花蓮一同逮捕徐姓主嫌及妻子。

(中時 )