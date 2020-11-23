《公視》當家台語主播吳國禎（吳男）遭控性騷擾1名年輕女職員，性平會調查認定「申訴成立」，本刊向吳男服務的《公視》台語台台長呂東熹詢問，他認為此事還在「申覆」中，爭議很大，強調當初性平會的調查決議，只是認定吳國禎「行為不恰當」，但「不算性騷擾」。

呂東熹說，該案申訴雖成立，但理由並非性騷擾，只是「行為不恰當」有爭議，但根據本刊取得的文件，內容明文提及是依據《工作場所性騷擾防治及懲戒辦法》、《性別工作平等法》等法條來處理，但呂東憙仍強調，這有「程度上的差別」。

呂東憙還說：「我舉例好了，如果我只是跟你開玩笑講黃色笑話，和我強制抱你，這兩者認定應該一樣嗎？」記者表示，本案確實有肢體碰觸，呂東熹則回：「假設我跟你一起走樓梯，我不小心碰到你的手，這樣算（性騷擾）嗎？」

他說，目前該台已先對2位當事人「隔離」，錯開彼此的上下班時間、場所等，記者再追問，若未來申覆程序完成，仍認定吳國禎主播有性騷擾，《公視》方面會如何處分？呂東熹則說：「目前還無法決定，到時再處理，有向董事長陳郁秀報告過此事。」指本案仍在調查，目前在各說各話下，「有些事不方便講」，留下不少遐想空間。

針對指控，吳國禎表示，此事是女員工自己編造故事，害他被冤枉，為此他已提出「申覆」，將能證明他清白的資料提供給申覆委員，「我認為性平會的委員們，只是要給女生一個心理上的交代，未查明事實、對方動機，我不能接受，因此提出申覆，12月將再開會，讓我獲得平反機會。」

本刊再詢問吳國禎到底手握什麼資料？對方動機為何？吳國禎僅表示因正在調查中，他不方便多透露，也無法提供給本刊。

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(中時新聞網)