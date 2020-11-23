美國政府與洛克希德·馬丁公司(Lockheed Martin)已正式向瑞士提出F-35戰機的正式報價，也就是主動向瑞士推銷這型戰機，並邀請瑞士加入戰機零件的供應鏈，這樣可以提供瑞士許多工作機會。

戰機世界(Fighter Jets World)報導，最近幾年，瑞士提出「新型戰鬥機」（New Fighter Aircraft,NFA）競標計畫，用以替換已愈發老舊的戰機，主要是F-5E。目前參與競爭的包括美國波音的F/A-18E超級大黃蜂，以及歐洲空中巴士集團提出的歐洲戰鬥機颱風式EF-2000等等。

就在空巴集團向瑞士提出歐洲戰機的報價後第2天，瑞士聯邦軍備局也收到了美國洛克希德·馬丁公司提出的正式報價。

F-35提議是「一攬子方案」，其中包括40架F-35A戰機、針對瑞士量身定製的全面的培訓計劃，還有一個工業參與計畫，也就是瑞士可以生產F-35的零配件，這將可為瑞士帶來許多工作機會。

這個條件可以使瑞士的F-35實現更低的維護成本，還包括6個月的備用零件包，可以確保瑞士空軍在必要時，能夠有一段不短的時間獨立作戰。

洛克希德馬丁公司還願意在瑞士至少組裝4架飛機的選項，這樣做是確保瑞士空軍、瑞士工業界，能夠了解F-35如何維護，以及零件的用處與必要性。

迄今為止，F-35已被13個國家空軍所選擇，在全球26個空軍基地中部署，全球總產量已超過585架。

(中時新聞網)