行政院發言人丁怡銘萊牛言論讓皇家傳承牛肉麵成為囑目焦點，日前疑遭爆料調理包工廠未登記，今天下午４時許，市府派員前往稽查，經發局工業發展科長高弘儒表示，該工廠土地分區是乙種工業區，建物也符合廠房使用，將派員輔導業者做合法的工廠設立。

高弘儒表示，今天是由經發局，工務局和衛生局一起前來稽查，因為工廠內部衛生要求蠻高的，需穿著隔離衣才能進入，而廠房土地分區是乙種工業區，建物也符合廠房使用，是可以辨理合法的工廠登記，業者之前在衛福部食藥的平台有做登錄，接下來將會輔導業者做合法的工廠設立。

高接著說，衛生局在稽查時發現，廠內僅有2項小缺失，第1項是冷凍櫃內的食材離地高度不足，第2項是垃圾筒是開放式的，因擔心怕會有污染問題，經過衛生局人員現場指導已立即修正改善。

「工廠為何未做登記？」有媒體問到。皇家傳承總經理陳家斌回應，過去就只有幾家店而以，所以是使用中央廚房的餐飲，今年因應疫情關係，才開始做宅配餐飲包的服務，所以才尚未申請。

(中時 )