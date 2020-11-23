英國保誠集團（Prudential plc）旗下資產管理公司瀚亞投資（Eastspring）宣布，台灣區總經理一職將由王伯莉女士擔任，瀚亞投資表示，她在台灣擁有近30年的金融服務經驗，資歷涵蓋銀行、保險和資產管理。

瀚亞投資指出，經主管機關核准後，王伯莉正式擔任台灣瀚亞投資總經理，負責持續深耕與發展瀚亞投資在台灣成功的零售端及法人業務，並直接向瀚亞集團CEO Wai-Kwong Seck報告。在加入瀚亞投資之前，她擔任台灣野村投信總經理，在境內基金、境外基金業務及基金總代理上都取得佳績。壽險經歷上，曾擔任法國巴黎集團台灣區總經理，及由法國巴黎集團與合作金庫銀行合資的合庫人壽總經理。在此之前亦在花旗銀行、荷蘭銀行服務過。

瀚亞集團CEO Wai-Kwong Seck認為，很榮幸邀請到擁有如此豐富資歷的王伯莉加入瀚亞投資團隊，尤其她工作經歷橫跨金融圈各領域，讓她對客戶的需求有深刻的理解，甚至能進一步提出各種創新投資策略，來解決近年投資人面對多變市場的需求。

瀚亞投資說明，該公司在全球資產管理規模約為2,200億美元，在亞洲有11個據點。瀚亞集團相當重視台灣市場，其主要業務為提供投資人資產管理配置策略，商品涵蓋各類型基金，包括股票基金、固定收益基金，以及多重收益基金。

(工商 )