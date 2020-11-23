高雄銀行為擴大服務北高雄鄉親及橋頭科學園區廠商，23日選定橋頭區鄰近捷運紅線R23橋頭站成立橋頭科學園區分行，由高雄市市長陳其邁、高雄銀行董事長董瑞斌及各界代表共同主持開幕剪綵。

橋頭科學園區是帶動高雄產業轉型升級的重要政策，更是未來南部科技廊道的關鍵核心，陳其邁也特別關心橋頭科學園區進度，並指示經發局積極引入半導體、航太、智慧機械、智慧生醫與AI軟體服務等高科技產業進駐。未來南部科技廊道成形後，將成為臺灣最有價值的半導體產業聚落，帶動高雄經濟起飛。

高雄銀行是高雄市政府投資的銀行，持續配合高雄市政府提供大高雄地區鄉親更便捷、更在地的金融服務。

近年來金融科技風潮正熾，各大金融機構均積極布局數位金融服務，高雄銀行在橋頭科學園區分行導入創新的「數位服務體驗區」，除了以數位化設備提供民眾更便捷的服務及最新的科技趨勢體驗外，亦將運用大數據分析了解客戶需求，創造具「溫暖」和「效率」的客製化貼心服務。

董瑞斌表示，橋頭科學園區分行將提供一系列「敦親睦鄰」優惠活動，如開戶迎賓禮、精彩貸個人理財貸款專案、幸福高雄首購房貸專案、快樂小頭家專案、外幣優利定存專案、信用卡加油享5％回饋專案、基金手續費優惠等，也將持續規劃更多元的金融活動。

(工商 )