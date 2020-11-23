歲末將至，為了讓廣大車主們能夠安心出遊行車有保障，納智捷汽車宣布推出「2021 FOYU春日健檢」活動，凡於12月1日起至2021年2月9日止預約回廠進行車輛整備，免費可享高達46項全車安全檢查、指定配件與鈑噴優惠，以及專業汽車美容，導航圖資更新等多項原廠專屬服務。

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