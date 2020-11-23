納智捷「FOYU春日健檢」活動 12月啟動 17:512020/11/23 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歲末將至，為了讓廣大車主們能夠安心出遊行車有保障，納智捷汽車宣布推出「2021 FOYU春日健檢」活動，凡於12月1日起至2021年2月9日止預約回廠進行車輛整備，免費可享高達46項全車安全檢查、指定配件與鈑噴優惠，以及專業汽車美容，導航圖資更新等多項原廠專屬服務。 (工商 ) #安心 #春日 #納智捷 #FOYU #健檢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際社會》新冠疫苗接種 德國最快12月啟動 10:172020/11/23 財經 中捷試營運急喊停列車全面安檢 最快11月30日恢復 16:352020/11/23 生活 《國際社會》美首批12月中接種 估5月前達群體免疫 08:522020/11/23 財經 美國新冠疫苗要下來了 最快12月中施打 08:592020/11/23 國際 納智捷「2021 FOYU春日健檢」12月1日起全面開跑 讓您開車出遊好安心 15:272020/11/23 汽車情報-優惠快訊 《店頭市場》5檔上櫃申請案通過 青雲今起預收款券 08:352020/11/23 財經 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 17:562020/11/23 財經 RCEP簽署 亞股基金奮起 04:102020/11/23 投資理財 中捷綠線18列車安檢 盧秀燕：安全才恢復試營運 12:082020/11/23 生活 黃馨慧要求中捷18節車廂全面體驗 無限期推遲通車日期 11:522020/11/23 生活 財經熱門新聞 成本飆漲建商封盤 房價回不去 - 財經要聞 - 工商時報 都更新典範 新店行政園區落成 - 財經焦點 - 中國時報 護國神山又搶肥單？ 蘋果升級 傳將採4奈米晶片 - 財經 馬雲「追」了3次 學霸美女版巴菲特 30歲坐擁百億 - 財經 半導體產能 全線吃緊 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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