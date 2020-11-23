倫元投顧分析師陳學進表示，台股23日開高走高、加權指數再創新高，終場上漲161.57點，漲幅1.18％，收在13,878.01點；櫃買指數亦同步上揚1.67點，漲幅0.97％，收在173.06點；三大法人進出方面，外資轉買108.77億元，投信續賣2.01億元，自營商續買20.44億元，惟外資法人於台指期減碼5,162口多單，累計淨多單部位為17,282口，心態呈現轉趨謹慎偏多。

台股23日表現凌厲，加權指數再創13,921點新高，不僅晶圓代工二哥聯電開盤不到10分鐘，立即強勢亮燈漲停外，晶心科、力旺、世芯-KY、環球晶、台勝科、通嘉、網通股台揚、旺玖、矽力-KY、類比科、聯傑、晶豪科、強茂等多檔個股亦表現強勢。

個股方面，本周納入投資組合的金山電，近期急單湧入、產能滿載，國巨集團成員凱美增持其股權達12.19％，配合趨勢走多、內外資法人偏多心態不變，只要量價不失控，後市仍可望續攻。

選股方面，隨半導體產能全線吃緊，除晶圓代工產能供不應求外，下游封測端亦出現嚴重短缺。加上宅經濟、遠距商機拉貨需求持續，預期晶圓代工、矽晶圓、電子零件、封測等，均具輪動輪漲機會，逢低值得留意。

展望後市，美國製藥大廠輝瑞（Pfizer）及生物技術公司莫德納（Moderna）疫苗接連報喜，且美國新冠疫苗專案計畫負責人施勞威表示，首批疫苗接種可望於12月12日啟動。配合年底法人及集團作帳行情、明年首季前財報空窗期的作夢行情，及「三軋」行情持續展開，台股後市仍有上漲空間可期。

(工商 )