運達投顧分析師洪任浚表示，台股23日大漲，主要源自於半導體個股之貢獻，包括IC設計、晶圓代工族群。不過，台股月線乖離率仍維持於5.5％，且當大盤創下歷史新高，技術指標卻未能再創新高，短線有過熱疑慮。

美國預計將於12月中旬開始接種新冠疫苗，帶動亞股23日普遍上漲，其中台股大漲161.57點、南韓股市上漲1.92％、上海股市亦有1％的漲幅。不過，距離疫苗上市到全面施打至少需半年時間，且歐美疫情持續延燒，預期疫苗須等待明年五月後，方能完全控制疫情，全球仍須與疫情對抗長達半年之久。因此，全球將無法避免第四季的經濟衰退，景氣恐將出現W型走勢，明年疫情趨緩後，旺季效應才會明顯浮現。

個股方面，本周納入投資組合的宇峻，目前本益比仍低，新款遊戲即將推出，可望貢獻明年業績成長。

操作方面，電動車及5G需求升溫，加上今年疫情爆發後，遠端教學需求大增，造成晶圓廠產能不敷使用，全球的產能出現大缺口，尤其在8吋晶圓方面，已出現供不應求。8吋晶圓代工價格調漲，亦推升二線晶圓廠股價噴發，惟對於部分IC設計業者來說反倒不是好消息。當晶圓代工廠缺乏產能又漲價，勢必影響出貨與毛利表現，建議投資人在股價漲多後，留意短線上回檔空間。

(工商 )