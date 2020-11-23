立法院遷建話題討論多年，立法院長游錫堃最近正式簽核通過「立法院未來國會願景規劃諮詢委員會設置要點」，遷建話題終於要「玩真的」了。諮詢委員將邀請國會政治專家、建築都市設計專家參加，諮詢委員共17至21人。

立法院表示，立法院自民國49年遷入現址，現址原本是日治時期第二高等女學校，建物占地面積與空間有限，歷經六十年，建物老舊分散，動線凌亂，除結構安全堪慮，影響觀瞻，每年還要耗費巨資維修，影響議事運作效能。因此成立諮詢委員會廣納各界意見。

該委員會由立法院長兼任召集人，副召集人由副院長兼任，聘請15至19人的諮詢委員。包括建築都市計劃專家、政治國會研究學者、與其他領域專家，各領域不得少於三分之一。

會議內容將討論未來國會願景發展及規劃、推動公民參與、開放國會及政策宣導、未來國會遷建選址、未來國會院址興建策略、規劃及監督機制、其他有關未來國會願景事項。

該委員會每三個月將開會一次，必要時召開臨時會議，開會時也能邀請相關機關、學者專家、相關社會人士，或立法院相關人員列席。本案已經游錫堃於11月20日核定施行。

(中時 )