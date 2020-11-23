「秋鬥」遊行昨(22日)有5萬人上街，針對許多民意反對萊豬的聲音，陳時中今早也在立法院衛環委員會進行回應，強調「美豬不等於萊豬，萊豬不等於毒豬」，政府會做好把關，將標示做清楚，讓民眾能夠選擇。對此，有網友質疑，陳時中是不是又在講幹話？並嘲諷他可能會在行政院長蘇貞昌之前下台。

臉書粉專「韓黑父母不崩潰」今(23日)發文表示，「阿中部長為什麼要一直打臉小英呢？」並針對陳時中回應「秋鬥」遊行的說法質疑，所以之前馬英久要開放萊牛的時候你們怎麼說的？同時，還結合蘇揆恐遭替換的新聞狠酸陳時中，「感覺先下台的會是部長不是院長」。

該粉專還指出，2012年民進黨告訴我們瘦肉精是毒藥！2020年民進黨告訴我們瘦肉精是保健食品？並在臉書動態中PO出的圖片裡寫下文字質疑，「所以之前民進黨說謊」？

網友們也留言回應，「標準的幹話中」、「只會說屁話、陳時中為什麼自己不敢吃」、「嗯，他先下台，可往歌星發展。看他胡言亂語很久了」、「這傢伙為了官位已經語無倫次了」。

阿中部長為什麼要一直打臉小英呢？ ... 由韓黑父母不崩潰發佈於 2020年11月22日 星期日

(中時新聞網)