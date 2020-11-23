家暴、性侵、虐童等社會案件層出不窮，原鄉部落因為民風相對純樸，不容易被發現，台東縣政府原住民行政處，與警察局、衛生局、社會處、教育處等，建立「原鄉部落安全網」23日啟動，縣長饒慶鈴希望喚醒部落族人打破沉默，正視暴力行為。

家暴、性侵及兒少保護通報案件，在原住民部落有逐年上升趨勢，部落職場媽媽蔣佩儀說，只要看到類似新聞，都會警惕自己，在孩子的教育上，即使面對的是親人，也要讓他們懂得如何保護自己，因為這種案件太多、太多了。

「對我來說，守護就像下田工作，每天給家庭的三餐溫飽，其實很簡單」，原鄉農民曾志華說，如果大家對周邊多一點關心，生活就會更安心更有溫暖 ；阿美族長者林春子表示，如果每個人都不漠視，勇於通報，就可以減少問題發生的機率。

縣議員張全馨嵐表示，在她擔任代課老師時期，曾目睹1位家長拿起椅子要砸向孩子時，她二話不說，騎機車把孩子載走，並到學校通報，她說，原鄉族人碰到事情時都會選擇沉默，希望大家勇敢站出來。

縣長饒慶鈴表示，啟動原鄉部落安全網，目的是希望透過各部落文健站、原住民議員及跨局處社工員的協助，喚醒族人打破沉默，進行友善通報，也許就可避免許多遺憾事件發生。

(中時 )