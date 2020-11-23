23日在浙江烏鎮召開的世界互聯網大會發布《中國互聯網發展報告2020》藍皮書指出，從2020年開始，全球5G網路將有1／3來自中國技術。

《報告》提到，2020年是5G規模建設的關鍵之年，5G網路部署進入快車道，目前全大陸已建成5G基站超過48萬個，5G網上終端連接數已超過1億。數據中心產業發展迅速，2019年大陸數據中心數量大約有7.4萬個，占全球總量的23％，市場規模已突破1562億元。工業互聯網戰略部署持續推進，2019年工業互聯網產業經濟總體規模為2.13兆元。

報告指出，2019年大陸人工智能專利申請數量首次超越美國，成為世界第一，專利申請數高達11萬項。人工智能晶片進展顯著，人工智能（AI）晶片市場規模持續擴大，已超過50億元。

值得一提的是，《報告》對大陸31個省區市互聯網發展情況的評估結果顯示，浙江進入全國綜合排名前5位。綜合排名前10位分別是北京、廣東、上海、江蘇、浙江、山東、四川、福建、天津、重慶。

(旺報 )