新竹市政府推動「進擊的公園」計畫，將市內22座公園改造成兼具美觀及遊憩性高的特色公園，不過，市議員廖子齊認為，公共空間營造已趨向各年齡層的使用者經驗，她建議讓兒童也能夠參與公園設計，讓孩子的遊戲場概念真實傳達出來。

新竹市政府近年推動「進擊的公園」計畫，5年來投入近5億元經費，將全市22座公園改造成兼具美觀及遊憩性高的特色公園，廣受全年齡民眾歡迎，成功經驗也成為其他縣市學習的對象，而市府也延續方向推出「進擊的公園2.0」，將改造更多公園。

廖子齊表示，給市民1座好公園，更要陪市民一起設計好公園，現在相當多縣市都採取「參與式設計工作坊」，讓年幼的兒童也能夠一同參與公園設計。

她說，兒童的遊戲權與兒童的參與表意權是聯合國兒童權利公約中明確列舉的權利，而台灣有兒童權利公約施行法明文保障這些權利。目前公園的改建雖然都會舉辦說明會，但是年幼的兒童其實難以在會議上用言語清楚地表達對遊樂場的期待與需求，因此需要特別設計過的「參與式設計工作坊」，由成人協助，讓孩子用實際遊玩或繪畫等等的方式，再由成人從旁觀察以及紀錄，萃取出更符合兒童身心發展與遊戲需求的公園遊戲場元素，作為規畫設計的參考。

廖子齊指出，除了台北之外，基隆、高雄、苗栗和新竹縣，其實在公園改造上都已經積極地引入參與式設計工作坊來聆聽孩子的需求，鄰近的新竹縣更是在今年舉辦7場參與式設計工作坊，希望市府未來在推動進擊的公園2.0，及之後各式公園綠地遊戲場時可以納入辦理。

市府則表示，市府對於各年齡族群的意見表達與參與都相當重視，之前推動新校園運動時，也嘗試過讓兒童用繪畫創作的方式表達對校園的想像及期待。公園設計納入兒童參與機制是可行的，未來可能嘗試由學校邀請孩子一起來參與公園的設計和討論。

(中時 )