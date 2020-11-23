PGO加碼！年底前購環保車最高享2萬補助 17:592020/11/23 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 產銷PGO品牌機車的摩特動力宣布，針對七期環保車new J-bubu車款，加碼送購車金，搭配政府補助，年底前購車最高可享2.03萬元優惠，申辦華南聯名卡或中信卡友再享刷卡購車免手續費、分期零利率優惠。 摩特動力解釋，七期車款最高補助2.03萬元，內容包括原廠加碼購車金7,000元，加上環保署汰舊換七期油車5,000元補助、汰舊換新4,000元貨物稅減徵、廢車回收獎勵金300元、交通部ABS補助4,000元。 (工商 ) #七期 #PGO #加碼 #年底前 #環保車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 納智捷「2021 FOYU春日健檢」12月1日起全面開跑 讓您開車出遊好安心 15:272020/11/23 汽車情報-優惠快訊 「台灣最美飯店」票選開跑！昔奪冠飯店不參選原因曝光 16:152020/11/23 旅遊 《半導體》台積電南京廠產能2萬片達標 沒擴產計畫 13:242020/11/23 財經 車商Q3財報靚 股價踩油門 04:102020/11/23 證券．權證 正新擴大布局 雙印廠2大成長動能 04:102020/11/23 證券．權證 帶動新創事業 龔明鑫：創業天使投資方案加碼至50億 19:092020/11/23 財經 開必拓AI瑕疵檢測 客戶滿意 04:102020/11/23 產業特刊 15檔雙作帳股乘風起 04:102020/11/23 證券．權證 2020廣州車展：無與倫比的豪奢氣勢，Mercedes-Maybach S-Class 全球首發 11:142020/11/23 汽車情報-汽車新聞 社論／我們不歡迎惠勒訪台 04:102020/11/23 時論廣場 財經熱門新聞 疫情慘爆 全球V形復甦很難？ 專家：但1國例外 - 要聞 成本飆漲建商封盤 房價回不去 - 財經要聞 - 工商時報 都更新典範 新店行政園區落成 - 財經焦點 - 中國時報 4G手機再生產？ 華為重新下單 2業者撿到槍 - 財經 搶攻萬四城池 投信大點將 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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