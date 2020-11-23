產銷PGO品牌機車的摩特動力宣布，針對七期環保車new J-bubu車款，加碼送購車金，搭配政府補助，年底前購車最高可享2.03萬元優惠，申辦華南聯名卡或中信卡友再享刷卡購車免手續費、分期零利率優惠。

摩特動力解釋，七期車款最高補助2.03萬元，內容包括原廠加碼購車金7,000元，加上環保署汰舊換七期油車5,000元補助、汰舊換新4,000元貨物稅減徵、廢車回收獎勵金300元、交通部ABS補助4,000元。

(工商 )