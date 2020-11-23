近期國際上投資氣氛明顯轉佳，繼新冠疫苗研發傳出捷報之後，已商討8年的全球最大自由貿易區：RECP（區域全面經濟夥伴關係）也終於在11月15日正式簽署。受此影響，外資對亞洲股市的投資氣氛明顯好轉，上周不但全面淨流入東北亞股市，也連續七周連續買超印度股市，東協最大的兩個市場-泰國與印尼也再次迎接外資買超，顯示全球經理人信心轉佳，亞股受惠顯著。

根據統計，外資在上周對東北亞股市都出現明顯的資金淨流入，台灣、南韓和大陸分別吸引18.77億美元、13.62億美元和8.38億美元的外資買超；其中台股單周淨流入金額居亞股之冠，顯示在企業獲利的支撐下，東北亞科技聚落的投資表現依然紮實，大盤指數也分別上漲3.33％、2.39％和1.77％。

此外，印度股市更吸引了外資連續七周的買超，而且和台灣、韓國一樣，在過去三周內的淨流入金額也都超過10億美元，同樣也是亞股吸引外資的焦點。而東協的泰國已是連續兩周吸引外資買超、印尼則是連續四周吸引外資買超，可見除了東北亞的成長股，印度與東協等價值股也開始受到外資注意，也讓上周亞洲股市的表現全面收紅。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，亞洲本波疫情先進先出，在景氣率先復甦的推進下，亞洲出口貿易在全球的市佔率也持續提升，絲毫看不出之前受到中美貿易紛爭的影響。大陸、日本、韓國與東南亞多國已在上周正式簽署RCEP（區域全面經濟夥伴關係），此一格局將有利區域貿易緊密關係，所以上周MSCI亞太、日經指數皆分別下歷史與近29年新高，而在半導體與科技新品需求的推升下，台灣、韓國兩地股市也強力上漲。

至於受疫情衝擊甚鉅的東協地區，印尼與菲律賓在上周四同步降息一碼，兩國的基準利率均降至歷史新低的3.75％與2％，試圖以此加速經濟復甦。近期東協股市在全球風險偏好回升下強勁反彈，但目前的指數水準離今年初高點仍有16％，預期在擴大寬鬆、資金回流亞洲等趨勢下，東協股市在未來仍具落後補漲機會。

林雅慧指出，根據最新的全球經理人調查報告顯示，有高達66％的經理人認為現在處於經濟復甦週期的早期階段，因此看好未來12個月經濟成長的經理人比例也來到近20年新高；受此態勢影響，經理人不但把現金部位降低到4.1％的疫情前低水位，淨加碼股票資產的比重也來到近三年新高的46％。可見在疫苗研發傳出利多、中美兩大經濟體持續聚焦拼經濟、以及中美貿易紛爭可望沒有「意外」的環境下，全球經理人對風險性資產的預期相對樂觀，也加速了資金往亞洲布局的態勢。

不過，林雅慧指出，雖然疫苗研發的利多讓經理人對全球經濟展望樂觀，但疫苗實際的效果、上市的時點與普遍施打的進度仍有挑戰，因此在經理人看多全球經濟展望的同時，對股票投資仍宜採取分散策略，所以對於亞洲股市的投資配置，也要以代表成長的東北亞股市、以及代表價值的東南亞股市同步分散配置為佳。

(工商 )