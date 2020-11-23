明道中學日前舉辦同學會，找來已退休20多年的「王媽媽水煎包」王媽媽指導餐飲科師生，讓懷念的味道，留存於明道。（明道中學提供／黃國峰台中傳真）

明道中學日前舉辦同學會，餐飲科師生學來「王媽媽水煎包」記憶的味道，讓校友重溫青少年時期懷念的味道。（明道中學提供／黃國峰台中傳真）

明道中學超過一千一百位校友及眷屬，22日回到熟悉的校園，除了與久別的師長及同學再次重聚，校方還以園遊會的方式，邀請校內商店街的美食商家參與，還找回來20年前明道邊門巷內的「王媽媽水煎包」讓校友們重溫難忘的青少年時光。

超過一千一百位校友及眷屬，昨回到學校，許多同學離校後，多年來不曾返校、同學也少有聯絡，見到老師、同學歡聲尖叫、互相擁抱，紛紛在校園各個角落促膝敘舊。校友會理事長游文相，特別為到會的師長們致贈「敬師禮」校長汪大久則準備了，自創校以來的校園發展影片，勾起了各屆校友少年時的回憶，而得知高齡101歲的老校長汪廣平仍健康平安，讓校友們都很興奮。

另外，根據校友訪談，知道校友回到學校除了想和師長、同學敘舊、看看校園的變化外，也還想再度品嚐，當時在校時懷念的校園美食，為此，校方特別以園遊會的形式，邀請校內商店街的美食商店參與，同時校長汪大久還親赴，校友們最念茲在茲的明道門巷內的「王媽媽水煎包」拜訪，請已退休20多年的王媽媽重出江湖，到校指導餐飲科師生，讓令人懷念的味道，常存於明道。

游文相表示，明道校友會為凝聚校友力量，每隔一年結合相同工作領域校友，舉辦同學會，先後已舉辦過餐飲類，美工、廣告、建築類，醫藥、護理、保健類同學會，今年適逢50周年校慶活動，擴大舉辦同學會，不分業別，歡迎所有想參加的校友均可返校共襄盛舉。

(中時 )