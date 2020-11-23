大陸貝殼研究院資深分析師黃卉參加2020年中國住房租賃企業家峰會，分享《2020年住房租賃市場回顧與趨勢展望》，其中2017到2019年涉足長租公寓業務的房企占比超過75％。今年僅有2家企業新涉足長租業務，且面臨著融資環境不容樂觀，但仍認為在疫情不反復的情況下，明年租賃市場有望修復。

黃卉指出從市場層面看，今年大陸租賃市場低溫運行，市場熱度呈現倒N型走勢，租金水準下降。據貝殼研究院監測的全大陸重點40城的租金數據，今年1到10月平均租金水準為每月每平方公尺37.8元人民幣、年減幅11.1％。

但黃卉分析仍看好在疫情不反復的情況下，明年租賃市場有望修復。第一是市場有望逐步回暖，隨著疫情得到有效控制和防控措施的常態化明年春節後熱度有望回升。

據新浪財經報導，第二是序優化，監管加強。為解決「高收低出」、「長收短付」的資金問題，大陸官方針對於長租公寓企業的「長週期預收租金」的監管會日益加強，倒逼企業去槓桿化，認為此方式一定程度上能規避高收低出的模式問題。

(旺報 )