市議員李中就全國鐵路網計畫，要求交通部儘速擬定，別用「山手線」作秀。（陳世宗攝）

立法院副院長蔡其昌日前公開指出，如果現任市長盧秀燕遲不推動鐵路「山手線」，他或許時間到了，就會宣布參選市長。市議員李榮鴻、李中23日說，山手線屬全國鐵路網計畫，前市長林佳龍貴為交通部長只要報請行政院核定公告，呼籲別用山手線「作秀」；市長盧秀燕說，參選是每個人的權利，我尊重。

交通部長林佳龍於市長任內提出的「台中山手線」，盧秀燕上任後要求，若要興建山手線中央必須全部買單。李中23日說，依據鐵路法第10條，全國鐵路計畫的擬定是由交通部負責，要做山海環線是林佳龍的政策目標，他現在是交通部長更應加速擬定計畫，然後盡快送行政院核定、執行；這樣立法院副院長蔡其昌，就就毋須辭職來參選台中市長。

蔡其昌辦公室發言人蔡克斯說，台中環狀路網建置是從胡志強市長時期，蔡其昌就與藍綠民代爭取市府在2012年提出「台中海線鐵路雙軌高架化暨外環鐵路建置」，到林佳龍擔任市長的「山手線環城鐵路」，都是希望把「鐵路高架化」跟「鐵路雙軌化」一次到位完成，促進大台中縣市縫合與發展。

林佳龍辦公室表示，依據現行規定，關於鐵路立體化等工程，因涉及用地徵收、都市計畫等，皆須由地方政府主動提出，再送交通部審議與行政院核定，各縣市皆是如此沒有例外。林部長在市長任內積極推動大台中山手線；包括海線鐵路雙軌高架化，盼市府勿忽視海線民眾期待。

盧秀燕強調，任何建設都會推動最重要是經費與核定問題，尤其軌道建設涉及中央，她從擔任立委就支持爭取，其中豐原到大慶山線鐵路高架工程已完工通車；對於有助地方發展的軌道建設，她都會積極爭取，也希望山海環線可以比照山線鐵路高架工程，由中央全額補助順利推動。

(中時 )