新北市府2017年將閒置的淡水舊公所，租給民間廠商進駐營運，但規定廠商需提供歷史導覽、藝文活動等回饋地方，4年期約即將屆滿，財政局9月重新標租，僅2家廠商投標，且營運計畫全被打槍；廠商坦言，有心推動文化活動卻年年虧損，成為營運負擔，民代也建議，不如將藝文規畫分給文化單位，更有效益。

淡水舊公所座落老街中心，是絕佳精華地段，市府2017年辦理招商拼活化，由嘉義食品公司以年租金456萬得標，租約中規定廠商需提供一半空間作為文化導覽，並須定期舉辦歷史導覽、藝術展演等活動回饋地方。

嘉義食品租約今年到期，財政局9月重新標租，除了嘉義食品外、僅另有1家投標，由於財政局認為2家提供的計畫案均不理想，最後廢標作結，11月23日展開第2次標租，12月7日截止。

「我們也希望為地方建立品牌，但虧損實在難撐。」嘉義食品公司高姓處長坦言，4年來提供歷史導覽、課後輔導、表演場地外，也和淡江與真理大學合作推出藝文相關活動，但籌備人員薪資、場地布置都要經費，幾乎年年虧損；像是1樓共占地63坪，遊客中心就占了37坪、超過一半。

他也說，公司有意願參與2次投標，但淡水老街人潮不如以往，舊公所4年前得標價456萬，4年後周邊店面都在降價求售，招商底價仍是456萬，不符市場機制。

市議員鄭宇恩認為，淡水藝文團體眾多，很難做出特色，與其強迫廠商回饋，不如直接分給文化局管理，否則又要馬兒好、又要馬兒不吃草，廠商難以接手。

新北市財政局表示，經調查456萬符合周邊行情，4年前規畫全案，就是盼除了商業性質外，也能兼顧淡水特色，因此要求廠商回饋，目前不計畫調整。

(中時 )