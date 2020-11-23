美國總統川普即將卸任之際，美國海軍亞太情報總指揮官史達曼22日傍晚率團抵台，預計在台停留3天，而外交部並未否認此事，僅表示此行並未公開。對此，立委葉毓蘭則批，「美國總統川普在做困獸之鬥，這時候台灣不必配合演出，多關心軍方吧。」

川普明年1月20日將卸任，美國官員近期訪台行程越來越頻繁，繼衛生部長阿札爾、國務院次卿柯拉克8、9兩個月相繼來台後，美國環保署長惠勒12月也將率團訪台3天；至於，史達曼來訪，外交部並未否認，僅表示此行並未公開，沒有進一步說明。

據了解，來台的是美國海軍亞太情報總指揮官史達曼，也就是美軍印太司令部轄下「J2」少將情報處長。

針對此事，葉毓蘭接受《中評社》訪問時提到，「現在全世界都知道川普準備留下爛攤子給民主黨的拜登，若我們還在配合演出，總統蔡英文就連智慧都失去了，千萬不要葬送台灣利益。」

葉毓蘭直言，這時候台灣態度越模糊越好，不必配合演出，多關心軍方吧。

(中時新聞網)