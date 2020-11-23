景氣持續復甦 陸股後市看俏 18:092020/11/23 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 A股市場三季報的披露完畢，預示著A股業績不確定性的落地，從企業盈利方面來看，三季度A股盈利增速由負轉正，三季度單季度營收同比增長6.75％，陸股後市看俏。 日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示，從經濟面觀察，大陸公布的投資消費數據反應第四季景氣持續復甦，加上RCEP（區域全面經濟夥伴協定）已簽署，明年景氣確定性高，OECD最新預測2020年，大陸是G20國家中唯一經濟正成長的國家；2021年，大陸成長高達8％，持續看好A股後市表現。 (工商 ) #A股 #景氣 #大陸 #陸股後市 #看俏 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 操盤心法－科技中小型股 留意漲多風險 04:102020/11/23 證券．權證 光學股后玉晶光27日法說 法人樂看Q4 16:212020/11/23 財經 台灣權王－車市復甦 貿聯、為升催油門 04:102020/11/23 證券．權證 《盤後解析》半導體吹號角 再攀收盤新高點 14:152020/11/23 財經 《電機股》換股結盟 東元、華新同賀 11:082020/11/23 財經 美股財報近尾聲 科技、生技表現靓 04:102020/11/23 投資理財 聯電股價漲停鎖死 市值近逼大立光 13:032020/11/23 財經 《金融》上周新興亞股再度全壘打 台股成外資最愛 15:402020/11/23 財經 《類股》鋼市燒到下季 中鋼、中鴻率隊熱灶 12:332020/11/23 財經 越股近三月績效 居全球亞軍 04:102020/11/23 投資理財 兩岸熱門新聞 黃之鋒認罪還押 入獄前吐露24字心聲 - 兩岸 比爾蓋茨新冠疫情7大預言 全球還要很久才能恢復正常 - 兩岸 清大女被摸屁 PO學弟個資嗆「毀了你」 曝真相女大生慘了 - 兩岸 老伯河邊釣到「背插四支箭烏龜」 身價竟高達75億 - 兩岸 歐巴馬新書揭與胡溫互動內幕 駱家輝文件遭陸方人員偷翻 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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