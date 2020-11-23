A股市場三季報的披露完畢，預示著A股業績不確定性的落地，從企業盈利方面來看，三季度A股盈利增速由負轉正，三季度單季度營收同比增長6.75％，陸股後市看俏。

日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示，從經濟面觀察，大陸公布的投資消費數據反應第四季景氣持續復甦，加上RCEP（區域全面經濟夥伴協定）已簽署，明年景氣確定性高，OECD最新預測2020年，大陸是G20國家中唯一經濟正成長的國家；2021年，大陸成長高達8％，持續看好A股後市表現。

(工商 )