美國經濟紓困案陷入僵局，加上疫情居高不下、初領失業救濟金人數意外攀升等利空事件襲擊，令市場避險情緒升溫，帶動近一周美國投資級債券大漲1.22％，居各類債種之冠。投信法人指出，為化解經濟衝擊，全球零利率環境將維持更久，有利投資級債表現。

第一金美國100大企業債券基金經理人鄭宇君表示，美國國會重啟經濟紓困案談判，不過，由於國會兩黨勢力大致不變，現任議員沒有趕在年底前衝刺法案的動力，又受制於總統交接前的真空期，政策短期過關的機率不高。

與此同時，美國上周五新增確診案例近20萬人，創單日新高，顯示疫情尚未改善；而且新公布的初領失業救濟金人數達74.2萬人，高於預期的71萬人，為近5周來首度增加情形。整體而言，反映選後市場仍存在諸多不確定性，讓投資人避險情緒再度升溫。

觀察上周，資金明顯棄股轉債，美股S&P 500指數、道瓊工業指數分別小幅下挫0.77％、0.73％；反觀，美國投資級債上漲1.22％，其次是高收益債、公債，各上漲0.61％、0.52％。

鄭宇君表示，花旗經濟驚奇指數全球、美國區都自8月高檔回落，顯示總體經濟數據改善幅度不如市場預期，景氣復甦動能減速下，基本面狀況依舊欠佳。最主要原因還是疫情，目前包括：美國、法國、義大利等，現存染疫人數都屢創新高，導致整體經貿活動降溫。

為了緩解對經濟造成的衝擊，全球央行都會繼續採取寬鬆措施，除了歐元區央行總裁拉加德暗示，12月可能擴大政策刺激外，美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）也透露，12月可能會推出新措施，以延續今年底到期的購債計畫。

無論如何，全球零利率環境將維持更久，有利投資級債表現。鄭宇君指出，目前美國投資級債利差約109個基本點，暫處於中性偏低的合理範圍，未來不排除有機會下探到100個基本點，若市場出現變化造成利差擴大，都可視為進場布局的良機。

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