為紓解恆春市區停車問題，屏東縣政府規劃在恆春鎮公所東側原有平面停車基地興建4層樓高的立體停車場，23日由縣長潘孟安、恆春鎮長陳文弘等人主持動土典禮，總工程費用3.45億元，預計110年底完工。潘孟安期待未來透過倍增的汽機車停車位容量，有效舒緩恆春市中等行政機關洽公、轉運站停等及觀光等停車需求。

潘孟安表示，恆春鎮觀光景點眾多，平假日常湧現人潮，停車空間明顯不足，導致常有違規停車、交通壅塞情形。為解決當地民眾及旅客停車困擾，經縣府積極向中央爭取補助建構友善民眾的停車空間，獲交通部公路總局同意補助2億632萬、縣府自籌1億3,900多萬，共3億4,500餘萬經費興建一座複合式立體停車場。

潘孟安指出，恆春鎮公所週邊除了有圖書館、衛生所、地政事務所及消防隊等行政機關外，目前還有正在興建的社福館、教師集中宿舍以及預計明年初發包的恆春藝文展演中心等公共建設，尤其停車場500公尺範圍內就有恆春轉運站、恆春古城魅力商圈、恆春夜市、恆春孤棚、恆春古城及漂浮城牆等主要商圈及景點，預料將更帶動該區域的觀光發展，吸引更多旅遊人潮，為紓緩恆春停車問題，縣府超前部署建設立體停車場，以提供民眾友善生活環境與停車空間。

恆春鎮公所立體停車場基地面積4,746平方公尺，由於該停車場基地鄰近恆春東門舊城牆，將透過融合地方特色及歷史古城牆造型等意象元素，延續既有城牆的量體配置、高度、距離及材質形式等，建構符合都市公共性、古蹟及歷史建築環境、城市景觀等相互融合之立體停車空間，不僅具智慧化停車設施，更可容納汽車停車位231席、機車停車位249席。

(工商 )