一年一度的國瑞汽車「交通安全校園巡迴說故事活動」年初因新冠肺炎疫情關係，延至下半年舉辦。國瑞汽車指出，身為汽車製造廠，本著「取之於社會，用之於社會」的想法，希望能將重視交通安全的意識向下紮根，從2007年起，致力於工廠所在地的桃園市內小學的巡迴演出，迄今演出累計近600場次，累計參加的學童人數達到約8.5萬人，足跡遍及整個桃園市。

今年依照年度計畫於市內30所小學舉辦活動。本回委託國內知名兒童劇團－「蘋果」劇團演出。以「國瑞超人接班人」為表演主題，透過小朋友每天上下學的通勤狀況為例，再搭配有趣的故事、豐富的肢體語言及互動問答，為小朋友們導入正確的交通安全常識及態度。小朋友在觀賞演出時，反應非常熱烈，爭相舉手回答問題。

此活動實施以來廣受各校師生們的歡迎與好評，今後國瑞汽車也將會繼續充實活動內容，希望藉由更精采生動的故事主題，讓小朋友透過活潑的互動，對交通安全有更深刻的認識。

藉此，國瑞汽車呼籲大家一起，確實遵守交通規則，以身作則，一起守護未來的主人翁在安全的環境中快樂的成長。

(工商 )