國瑞汽車秉持著「取之於社會、用之於社會」的理念，自2001年起設立獎學金，希望透過獎學金的頒發鼓勵莘莘學子努力向學，並對國內的教育發展，貢獻一份心力。至今20年來，國瑞已累計頒發獎學金給2,344名優秀學子，累計捐贈的獎學金總額超過兩千萬元。

2020年度國瑞汽車獎學金共頒發予18名大學生、64名高中職學生，總計發出100萬元獎學金。

國瑞汽車總經理林永裕在典禮致詞中表示，國瑞自1984年成立以來的36年間，積極在台投資持續從母廠引進新設備、新技術，並落實在地製造、深耕台灣，國產化率高達75％為業界之冠。同時攜手本地供應商合作，投入自主開發車的研發，提供符合國內消費者需求的商品，而國瑞所生產的ALTIS，更是深獲台灣廣大消費者的喜愛與肯定，蟬連了19年的銷售冠軍，並獲得了「神車」的封號。此外，考量到近幾年消費型態轉變、大家偏好SUV車型，國瑞在今年10月也推出了首款SUV Corolla Cross，讓國內消費者能以國產車的價格買到進口車的品質。國瑞汽車的使命就是以成為「受社會信賴的優秀企業公民」為目標，長期以來在教育文化、環境保護、慈善公益等各個領域積極推動多項社會貢獻活動。

林永裕也勉勵同學們不要放棄任何希望，現階段要好好努力學習、把握任何學習之機會，努力開創屬於自己的人生。國瑞汽車獎學金的金額雖然不高，但是希望能夠為同學們減輕一點家庭經濟上的負擔，讓同學們能感受到來自社會的關懷，將來自己長大，踏入社會工作後，若也有餘力時，也能夠保有一顆感恩的心，回饋社會。

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