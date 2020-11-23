高雄市民權國小參加全國國小盃羽球錦標賽成績亮眼，在此次賽會共奪下4座團體賽獎盃及1座個人賽獎項，這也持續締造高市民權羽球隊連續10年闖進四強的紀錄。（洪浩軒攝）

高雄市民權國小參加全國國小盃羽球錦標賽成績亮眼，在此次賽會共奪下4座團體賽獎盃及1座個人賽獎項，這也持續締造高市民權羽球隊連續10年闖進四強的紀錄。（洪浩軒攝）

高雄市民權國小參加全國國小盃羽球錦標賽成績亮眼，在此次賽會共奪下4座團體賽獎盃及1座個人賽獎項，這也持續締造高市民權羽球隊連續10年闖進四強的紀錄。（洪浩軒攝）

國小階段羽球最高殿堂「全國國小盃羽球錦標賽」落幕，被稱為「南霸天」的高雄市民權國小成績格外亮眼，在此次賽會共奪下4座團體賽獎盃及1座個人賽獎項，這也持續締造高市民權羽球隊連續10年國小盃闖進四強的紀錄。

近年來全國刮起了一陣羽球旋風，眾多學生投入羽球運動，本屆國小盃羽球錦標賽也湧入近3000名選手報名參賽，相較往年競爭更為激烈，民權國小在全國各個列強球隊中突破層層難關，勇奪三銀兩季軍的佳績，也是高雄市在此次賽會獲牌數最多的學校。

高市民權羽球隊是南部數一數二的羽球傳統強校，連年在各個賽事都有相當傑出的成績，目前陣中共有近130位選手，是全高雄最多學生的國小球隊，雖然球隊人數眾多，但有系統性的訓練，再加上每個年級都有1位教練搭配1位助教對每位學生進行針對性訓練，成為民權國小可以長期穩固實力的主因之一，世界球后戴資穎也是從民權國小出產。

民權國小總教練何立民表示，今年的傷兵問題，讓他在賽前相當頭痛，但他仍然灌輸孩子們永不放棄的精神，選手也都相當爭氣，即便遇到多強的對手，在比賽中拿出不服輸的態度，總能頻頻創造奇蹟，這次可以拿下那麼好的成績，他既感動又開心。

此外，可以在有限場地給予上百位選手完善的訓練並聯年奪勝，何立民指出，雖然選手多，但教練也沒有少，甚至一個年級配2位教練，可以更精準知道每個選手的問題，並給予針對性的訓練，除了感謝校長周譽峰大力支持，也感謝台電南部發電廠及亞柏球團的協助，提供選手們最好的訓練環境。

(中時 )