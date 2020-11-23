蔡英文總統今天偕同賴清德副總統出席2030雙語國家政策第一次諮詢會議，蔡英文指出，英語能力是臺灣走向世界的必要能力，期盼透過2030雙語國家政策的推動，讓年輕世代更有自信往外走出去。

蔡英文致詞時首先感謝諮詢委員參與第一次諮詢會議，並提到，2030雙語國家計畫最初是在賴副總統擔任行政院長時推動。事實上，過去也有強化英語的相關計畫，但是因為較缺乏系統性資源及力量的投入，因此成效有限；這一次我們把政府體制、英語教育，以及許多需要搭配的民間能量整合起來，希望能在10年內，透過政府及民間的共同努力，一定程度地提升國民的英語能力。

她說，臺灣的國際處境讓我們更需要具備好的英語能力，讓國際社會知道我們所代表的意義。這段時間因為臺灣成功的防疫及各項表現，讓國際社會注意到臺灣的存在及所代表的意義和價值；在這個時候，我們更應該要走出去，跟世界做更大的連結，讓國際社會更了解我們所處的情勢及堅持的價值。

蔡英文認為，這段期間以來，我們國民的自信心是強化了，但是強化自信心之餘，更要鼓勵人民可以向外延伸、往外走出去，因此，英語能力就相當重要。

今天的諮詢會議邀請在民間長期投入英語教育，或媒體、企業經營等領域的專業人士，包括「空中英語教室」創辦人彭蒙惠丶透過流利英文讓國內外觀眾留下深刻印象的主播張雅琴，擅長主持節目、成功行銷臺灣的Janet謝怡芬，以及台隆集團董事長黃教漳，和PTT的創辦人杜奕瑾。

現場也有來自國小、國中、高中、大學，以及民間的教育工作者，蔡英文希望透過雙語國家政策，讓英語變成生活的一部分，讓年輕世代花在英語學習的每一分鐘，都能累積成為他們未來的資產，「這就是2030雙語國家計畫裡非常重要的目的」。

隨後，蔡英文及賴清德聽取「2030雙語國家政策推動規劃」簡報，並與諮詢委員們進行意見交流，賴清德表示，雙語國家政策的目的是要普遍性的提高每一個孩子的英語能力。

另外，他也希望讓社會大眾藉由雙語國家的建置，有環境與機會提高國人的英語能力，進而增強國家的國際競爭力。未來在建置雙語國家的過程中，可以透過「數位學習」的方式助攻，對偏鄉孩子的學習也可以有所助益。

(中時 )