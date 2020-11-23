被譽為「瑜珈女神」、瑜珈界張柏芝的稱號的 Miya，近來曝光一組她在海上拍攝空中瑜珈的照片影片，畫面中除了呈現空瑜的超高難度，也展現了Miya的勇氣及對瑜珈的熱愛及堅持。

之前Miya與父母到墾丁渡假時，被美麗的海景所吸引，於是想到台灣目前還無人跳戰過的海上空中瑜珈，Miya提出想在墾丁美麗的海上拍攝一支空中瑜珈影片後，籌備了一年的時間，斥資 180 萬元台幣拍攝15支影片，後期剪接約半年，剛開始找了3組攝影團隊全被打槍，原因全都是：「太可怕了！不想成為殺人兇 手！」

Miya在八層樓高的地方玩命演出。（有魚娛樂提供）

這次海上空瑜，高度達八層樓，海平面上均無法架設任何安全網，下面就是深海、礁岩，危險及難度均無法控制，還不能 NG，如此艱鉅的拍攝計畫，是直到第4組團隊簽下免責聲明後，才順利談成。拍攝過程中，還因為落山風的緣故，讓大型拖吊車司機一度卻步說：「還是算了！這像是在玩命，我要走了！」

Miya順利完成願望。（有魚娛樂提供）

在拍攝期間，Miya邊拍邊等，人就一直懸吊在海上，那一段幾秒畫面就耗了兩個小時， Miya笑說：「兩小時如一年啊！口渴、尿急，又滿臉是鹽，還要裝優雅。」Miya成為瑜珈老師後，所有學生及網友們都說她像影星張柏芝，記得有一次在西門町吃飯時，有一位老板娘還硬說她是張柏芝，除要求 合照外，還拜託 Miya 在牆上簽上張柏芝的大名！讓 Miya 哭笑不得。

(中時新聞網)