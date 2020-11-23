民進黨立委高嘉瑜日前貼出自己的私密閨房照，租屋處像是被轟炸過一樣，衣物散房間各個角落。對此，律師林智群就分享一則女生宿舍的傳說，表示「宅男」才是租屋市場的優質對象。

高嘉瑜昨（22）晚間突貼出2張租屋處內的照片，畫面如垃圾山般凌亂不堪，她坦承自己受到囤物症影響，導致屋內東西堆積如山像「資源回收廠」而無法搬家，眼看照片中的衣物幾乎快塞滿房間，但高嘉瑜說這只是冰山一角，真正去過的人都以為是在做資源回收。怵目驚心的景象引起網友熱議。

高嘉瑜的閨房衣服堆積如山。(取自高嘉瑜臉書)

高嘉瑜自曝房間現況。（圖片來源 / 取自高嘉瑜臉書）

對此，律師林志群今（23）在臉書上分享，一位女性朋友在宿舍時期的故事。當時她有一位漂亮學姐，習慣把所有髒衣服都丟在一個垃圾袋裡面，等要出門約會時，再從裡面挑一件比較沒味道的穿出去。

分享完女生宿舍傳說，林智群表示，一堆房東都以為女生比較愛乾淨，喜歡出租給女生，其實，宅男才是租屋市場的優質對象啊！

(中時新聞網)