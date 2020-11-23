民進黨政府近幾個月來因開放美豬、關「中天新聞台」，引起輿論譁然，國民黨和民間勞工團體在「11/22」舉行秋鬥大遊行，不料卻被民進黨桃園市議員王浩宇爆料，當天有人花錢動員民眾，不僅全程免費，還提供午餐，並PO出活動報名表。

王浩宇罷免案，中選會近日公告第二階段通過，將在明年1月16日舉行最終投票，但他本人顯然「無所畏懼」，22日當天在臉書PO出一張「活動報名表」，斗大的活動名稱寫上「11/22守食安護台灣凱道大遊行」，小標題則標明「北台一日報名表」，該報名表闡述活動流程外，還提醒「不要帶政黨旗幟」及「凸顯政黨色彩」的物品。

報名表的注意事項還指出，建議盡量穿著黑色衣服，帶雨具、防曬用品等自備物品，且值得注意的是，還特別註明該活動「全程免費」，附帶2景點、餐廳午餐，集合時間是22日當天早上8點。集合地點就位在台中市清水區中華路302號，且還有領隊服務，是一名叫做「俊哥」的人。王浩宇還強調，「是齁，不用錢，還有餐廳午餐」。

不少網友也紛紛在他臉書留言回應，「好窮的國民黨喔~還有餐廳吃午餐可以吃，不知道要花多少大錢」，但也有自稱住桃園的網友開嗆，「所以議員想表達的是什麼？」。

桃園市議員王浩宇，爆KMT、TPP「秋鬥大撒錢」，桃園人傻眼嗆一句。(圖/翻攝自 王浩宇臉書)

是齁。 不用錢，還有餐廳午餐。￼￼ 由王浩宇發佈於 2020年11月21日 星期六

(中時新聞網)