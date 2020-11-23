誠品繼今年9月推出全新誠品人APP、自有行動支付eslite Pay後，更快速、更好用、更好逛的誠品線上eslite.com將於12/1早上8點全新開站！誠品線上未來將提供逾200萬種繁簡中、英、日文書籍，特蒐歐美日韓等全球首發特色文具，同時也精選世界各國多元類別優質生活選品，涵蓋生活風格、流行設計、3C科技、保養香氛、兒童親子、台灣小農食品等應有盡有，創造「閱讀與生活的無盡想像」！歡慶開站，誠品線上首波公佈一系列全台獨家限量商品、超低優惠組合39折起，還有更多人氣夢幻逸品將獨家驚喜登場，12/1早上8點準時開賣！12月每日登入還可參加「百萬購物金天天送」轉盤遊戲，統統有獎！

全新誠品線上未來將提供逾200萬種最齊全的繁簡中、英、日文書籍，開站期間也回饋書迷推出一系列值得收藏的限定出版品：獨家引進全球網友討論度最高的《哈利波特20週年泰國限定版套書》，為作者J.K.羅琳今年特別開放各國設計書封，全台限量100套！還有最多讀者敲碗、各大平台缺書已久，探討美國七大駭人案件犯罪心理的《上帝的黑名單》，將於誠品線上「絕版再現」！親子閱讀首選，有紐約時報暢銷冠軍作家Jeff Kinney漫畫式英文學習《葛瑞的囧日記》新書15集，推出誠品獨家作者親繪「珍珠奶茶插畫簽名書衣版」；年銷近萬冊的互動童書BIZZY BEAR系列超值回饋，任選3本折100元、6本折250元！

打造全球文具首發站，誠品線上特蒐歐、美、日、韓等世界各國特色文具，開站推出獨家首賣「哆啦A夢50歲特別版OMOSHIROI 紙雕便條紙」全台限量200個、獨家販售「2021 MOLESKINE史奴比日記手帳」限定5折！以頂級石膏工藝盛名的英國品牌MODERN SOUVENIR，推出一系列查爾斯 ‧ 狄更斯等文學家、藝術家書擋擺飾，為空間增添文學風情，也是全台獨家！還有德國超人氣玩偶品牌NICI特別為誠品線上推出全球獨家限量500隻的「NICI國王小豬威比」，可愛王冠、披風加上權杖造型，每一隻小豬身上都有獨一無二編號，值得收藏！

創造「閱讀與生活的無盡想像」，誠品線上以獨到眼光精選優質生活選品。最時髦的3C配件，onefifteen初衣食午精選來自法國Native Union x Maison Kitsuné聯名推出的耳機保護套、充電線等數位周邊商品，高質感矽膠紋理搭配經典「小狐狸」圖案設計讓3C配件不無聊，12/1-12/25限定優惠799元起 ，全台最低價！流行設計首推服裝品牌plain-me與日本知名插畫家Noritake推出的「RIDE ON TIME」聯名系列，以代表台灣的機車族圖像設計，推出短TEE、托特包，以及機車族必備的防潑水抗 UV 外套、雨衣等，12/1-12/7誠品線上限定優惠7折起；注重居家美學，誠品線上推薦onefifteen初衣食午精選荷蘭品牌Fabienne Chapot及PIP Studio精緻的杯盤餐具，一系列手繪花豹、龍蝦等動物圖案，或是大量復古花朵設計，增添高質感的居家風景，雙品牌12/1-12/25全品項7折起！此外，還有女性最愛的保養香氛也推出限量優惠，ESTEE LAUDER雅詩蘭黛、LANCOME蘭蔻、de第一化粧品、Chloe、Jo Malone及多款知名品牌熱銷商品39折起。

滿足煮夫煮婦的網購需求，誠品線上也同步蒐羅逾5,000種食品雜貨，柴米油鹽醬醋茶一次備齊！像是專門販售在地肉品的「有心肉舗子」，嚴選健康、認證、安全、環保的多樣化肉品；嚴選產地海鮮食材的「佐佐鮮」，把關食材無毒、無膨發的安心海鮮低溫宅配；來自離島的「澎湖伯」超人氣小卷醬吃得到一整隻在地捕撈的新鮮小卷，口感彈牙不軟爛；還有關懷原鄉部落農業發展的「部落廚房」提供高品質稻米及一系列部落天然農產品。此外也集結全台灣各大農會，匯集逾30家小農商品，像是國姓鄉、信義鄉農會傳統工法製作的梅子系列產品，龍井區農會傳香米、花生油等，誠品線上也買得到。

「誠品線上」結合「誠品物流」，採用全新啟用的倉儲型物流，運用快速理貨自動化設備及多樣化物流配送，串連起書店、商場、餐飲、電商、物流等線上下服務，共同打造閱讀與生活的全通路平台，美感傳遞最快24小時就能送達顧客！歡慶開站，消費再送限量馬來西亞人氣插畫家林行瑞設計耶誕圖樣滿額贈禮，12/1-12/8全站單筆滿1,500元贈「這樣子裝可愛」萬用包、12/9-12/31全站單筆滿2,500元贈「想避冬」帆布袋。12/1-12/31再享一系列會員獨家回饋：每日登入參加「百萬購物金天天送」轉盤遊戲，可獲得誠品線上、誠品書店、誠品生活50元至1,000元不等優惠券，且統統有獎，合計超過百萬購物金讓您現領現用；活動期間首次註冊成為誠品人會員，立即贈「誠品線上$50 抵用券」、「誠品書店單書77折券」、「誠品生活$200折抵券」三重送！此外，即刻下載誠品人APP，不僅能快速登入「誠品線上」搶先獲知最新訊息與獨家商品，還能兌換限量獨家下載禮「可樂果─誠品同樂包」！

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