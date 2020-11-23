台中苗栗桶屍案主嫌徐德益落網遭收押。徐德益外號「光哥」，2008年就在豐原地區組織青少年強盜集團，犯案時穿著穿黑衣、戴黑毛帽，騎著重型機車出現，行徑和模樣好像香港的暗夜飛仔，被媒體報導為「暗黑騎士」強盜集團，因為氣焰囂張連搶3戶民宅，遭到警方鎖定落網。

當年才25歲的集團首腦徐德益犯案前會發送簡訊給集團成員，如「東助各位同仁晚安大家好，現在緊急集合，地址在守望相助隊部，請各位隊員注意安全，發揮團隊精神，謝謝大家配合。」待大家集 合後，再告知去哪裡搶錢，搶到錢後，到汽車旅館休息，由徐德益統一保管贓款。

徐德益十分謹慎，集團成員間透過手機簡訊聯絡，都使用特定暗語，例如「齒留香＝吃檳榔」、「起趁＝碎碎念」、「 凹＋＝炒飯」、「痛啊＝出運」、「白日依山近＝聚會」、「謝＝可 惡」。

這個青少年強盜集團，全部沒有前科，不知天高地厚的他們落網後坦承，一開始還以為是「賺錢」，吃徐德益的頭路，後來想要脫身，卻遭到恐嚇「會做掉你和全家人」，只好繼續搶錢。

相隔12年，徐德益手法更加兇殘，從強盜集團首腦變成桶屍案的主嫌。

(中時新聞網)