雲林縣台西鄉安西府23日舉辦建醮祝聖大典，由立法院長游錫堃、雲林縣長張麗善等人共同上香祈福，張麗善盼安西府張李莫千歲發揮神威，不僅庇佑雲林鄉親平安順遂，也能擴及全台灣甚至全世界，讓新冠肺炎疫情早日退散，大家都能身體健康。

立法院長游錫堃、雲林縣長張麗善、雲林縣議會副議長蘇俊豪、台西鄉長林芬瑩等人23日出席建醮祝聖大典共同上香祈福，並在安西府主委林清標陪同下，觀賞難得一見的米巨龍。

雲林縣台西鄉安西府7朝清醮祝聖大典，祈求疫情早日退散。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣台西鄉安西府7朝清醮祝聖大典，祈求疫情早日退散。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣台西鄉安西府7朝清醮祝聖大典，祈求疫情早日退散。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

張麗善表示，台西五條港安西府建廟迄今225年，廟方25年前辦過5朝清醮，今年7朝清醮規模更大，看到信眾們有錢出錢、有力出力，齊心把醮典盛事辦好，讓她相當感動。現場展示的白米巨龍與五榖彩豆神獸，充分展現雲林農業大縣的特色，定能保佑大家平安順遂。

林清標說，感謝游院長、張縣長參與建醮祝聖大典，廟方以8萬8000台斤白米打造全台最大的米龍祈福，希望能讓疫情遠離、國泰民安、風調雨順；22日7朝清醮大典首日，吸引5萬多人參與，特此向友宮及全國善男信女致上謝意。

安西府為張李莫千歲開基祖廟，迄今全國分靈已有2萬多尊，今年廟方奉張李莫千歲諭示舉辦「祈安護國7朝清醮」，自本月22日起連續舉辦9天科儀，廣邀各友廟友宮神尊至安西府一起為國人祈福，廟轄8股35庄頭部落信眾茹素7天，祈求法會順利圓滿。

(中時 )