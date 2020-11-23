蝦皮購物致力於透過多元創新的模式，為品牌賣家、消費者帶不一樣的消費體驗，除互動遊戲外，直播更是躍升不可或缺的一環。蝦皮購物統計，2020年截至目前已累積近5億的觀看數，光10月的直播總時數已較2019年同期成長超過4成，可見直播已成為新型態的生活習慣及銷售模式。蝦皮購物繼雙11購物熱潮後盛大舉辦「直播盛典」，特別推出破8,000場直播祭出超狂優惠，即日起至11/25天天以不同主題日直播提供各類優惠，活動除了商品下殺4折起外，還限時開撒0元免運券，讓消費者觀看直播的同時也能享好康。此外，11/25當天更邀請玖壹壹挑戰來蝦皮購物躲貓貓、執行各種喬裝任務，直播期間不但狂撒蝦幣，整點還可領限量優惠券！

自蝦皮購物推出蝦皮直播節目後，以多元、有趣的內容及可邊看邊下單的互動特色吸引觀眾眼球，今年截至10月底已累積近5億次觀看人次。對品牌賣家而言，透過直播與消費者直接互動，更可了解消費者需求並有助提高銷售，其中蝦皮官方直播節目「蝦導播」更曾創下協助品牌賣家單日訂單成長40倍的驚人紀錄！也因此吸引更多品牌賣家加入蝦皮直播的行列。加上今年受到疫情影響，加速品牌及賣家的數位轉型，進而轉往線上改以直播方式與消費者即時溝通，光今年10月的直播總時數也較去年同期成長超過4成。

瞄準直播熱潮，蝦皮購物直播盛典盛大開跑！即日起至11/25天天進行各類主題直播，包含美妝生活、時尚配飾等，活動期間更號召超過8,000場直播提供消費者多元選擇，只要於11/24前觀看蝦皮直播，不但可享各式優惠折扣如綁帶中筒軍靴下殺4折起、寵物類商品75折起等，每日20點也將固定開撒限量0元免運券。11/25正式日當天00點、12點、20點三時段再加碼開撒0元免運券外，還自15點起進行為期6小時的直播馬拉松，期間眾優惠折扣如KBF風衣洋裝大衣下殺5折，只要2,230元外、蠟筆小新積木、adidas FALCON經典鞋、Clio十色眼影盤全面68折起。此外，11/25當天晚上18點30分本土饒舌團體玖壹壹也將現身蝦皮直播進行大明星任務，挑戰於蝦皮購物躲貓貓，喬裝完成各種艱鉅任務，直播期間不但狂撒蝦幣，整點直播結束時更可領限量優惠券。

(科技)