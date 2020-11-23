蘆竹分局為慰勉基層同辛勞並鼓勵員警積極參與健康休閒活動，培養藝術文化氣息，桃園市義勇交通警察大隊長呂學祺及桃園市消防協會理事長呂學萬特地搶購了20張國際知名歌劇「歌劇魅影」門票，邀請蘆竹分局工作績優員警共20人前往台北小巨蛋觀賞。

睽違6年，結合了音樂、藝術、戲劇的國際知名音樂劇「歌劇魅影」四度來台演出。呂大隊長認為機不可失，於是趕緊上網搶購門票，好不容易才購得了20張，在22日邀請工作績優的員警前往觀賞。

蘆竹分局長黃益三帶領績優警員前往台北小巨蛋觀賞歌劇魅影，培養警員藝文氣息。（姜霏翻攝）

桃園市義勇交通警察大隊常年協助警方維持交通秩序與安全，秉持公益精神，犧牲奉獻，是員警最好的伙伴。在交通疏導工作方面，桃園市每個交通繁忙的路口，每天也都可以看到他們協助疏導車流，認真執勤的身影。這次難得有國際級的知名歌劇團體來台演出，呂大隊長也希望警察同仁在辛苦工作之餘，能稍作歇息，看場歌劇，任自己徜徉在劇場上男女高音美妙的歌聲中。

看完歌劇後，許多員警對男女高音美妙的歌聲都感到沉醉不已，其精心設置的舞台也讓人感到不可思議。大家也表示，這是第一次看到這麼華麗的歌劇，若有機會，也願意帶著家人再次前來觀賞，畢竟「辛苦」不是警察專屬的權利，警察也應該有機會可以欣賞高水準的歌劇。

(中時 )