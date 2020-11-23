游先生因呼吸阻塞太痛苦，隨身攜帶樹枝搔鼻穴靠打噴嚏通氣。（馮惠宜攝）

台中林新醫院找神經外科主任邵國寧指出，患者磁振造影發現是頸椎3.4.5.6節椎間盤突出壓迫脊髓，研判自律神經管道脊髓液也受到壓迫，造成自律神經失調。（馮惠宜攝）

宿疾得治，游先生緊握邵國寧雙手表達感謝，更直說，比中樂透還開心。（馮惠宜攝）

家住宜蘭64歲游先生經常感受胸悶、吸不到空氣，30年來遍尋醫師，都無法改善，他也自創用樹枝刺激鼻穴打噴嚏通氣，更數度想死，兩周前因緣際會到台中林新醫院找神經外科主任邵國寧諮詢，經一連串詳細檢查，懷疑是頸椎壓迫造成，經接受微創椎間盤置換術，患者終於感覺呼氣順暢、不再胸悶，他直說：「比中樂透還開心。」

游先生深受鼻塞所苦，30年來至少看過70位耳鼻喉科醫師，最多得到鼻竇炎的診斷，他也因此懇求醫師為他做過3次手術，仍無法緩解，不得以下他自創以樹枝搔鼻穴刺激打噴嚏以通氣，但仍經常搞到出血；11月他獲知友人因椎間盤手術後意外多年鼻疾治癒，因而找邵國寧求診。

邵國寧問診發現，患者除呼吸不順外，其實長期還伴隨右臂冰冷、雙手麻木、頸部僵硬、肩膀疼痛等頸椎壓迫症狀。安排核磁共振攝影檢查，發現頸椎3.4.5.6節椎間盤突出壓迫脊髓，研判自律神經管道脊髓液也受到壓迫，造成自律神經失調，而以呼吸阻塞表現。

經立即安排微創手術，進行頸椎3.4.5.6節間共3節椎間盤置換手術，術後長年困擾的呼吸不暢現象立即緩解，右臂也恢復溫暖，雙手麻感消退，游先生23日現身感謝醫護團隊，他緊握邵國寧雙手，直說：「痼疾治癒，比中樂透還開心」。

邵國寧提醒，頸椎椎間盤凸出導致脊髓壓迫的病患，臨床表現以頸痛、手麻、無力等等神經壓迫的症狀為主，但仍有20％患者會伴有自律神經失調症狀，包括：頭昏、耳鳴、視力模糊、臉麻、心悸、胸悶、消化不良、大小便問題，或出現像游先生這樣呼吸阻塞的患者。

他呼籲，患者如有自律神經失調，當尋求相關科別治療症狀不得緩解時，應考慮是否合併頸椎壓迫造成自律神經失調所致。

(中時 )