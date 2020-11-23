香港郵政將於11月27日功夫巨星李小龍誕辰80周年當天，發行以「李小龍——武藝傳承」為題的特別郵票。（圖／香港特區政府）

香港特區政府發布公報稱，香港郵政將於11月27日功夫巨星李小龍誕辰80周年當天，發行以「李小龍——武藝傳承」為題的特別郵票及相關集郵品，回顧其電影藝術與哲學思想，共同緬懷這位一代巨星的風采。

香港政府公報稱，李小龍是近代最著名的華人巨星，縱然離世已超過47年，但他這位極富傳奇色彩的武術家仍不斷啟迪後世。其驕人的成就跨越地域、時代和界別，在銀幕上他魅力四射，在武學領域上他登峰造極，在武藝傳承上他永垂不朽。

發行的紀念套摺造型取材自電影場記板，內容相當豐富，當中包含郵票冊、極限明信片和筆記簿。同時還將發行首日封、小版張、資已付圖片卡、已蓋銷首日封等相關郵品。圖為首日封。（圖／香港特區政府）

公報稱，這次香港郵政發行一套6枚郵票及2款郵票小型張，特地以他4部最受矚目的電影——《唐山大兄》、《精武門》、《猛龍過江》和《死亡遊戲》，以及其哲學思想與家傳戶曉的「截拳道」作設計靈感。當中10元及20元郵票小型張更從不同角度切入，呈現出這位功夫巨星的不同面貌。

香港郵政將於11月27日李小龍80冥誕當天發行「李小龍──武藝傳承」紀念特別郵票與相關集郵品。（圖／香港特區政府）

香港郵政將於11月27日功夫巨星李小龍誕辰80周年當天，發行以「李小龍——武藝傳承」為題的特別郵票及相關集郵品。圖為明信片。（圖／香港特區政府）

是次發行的紀念套摺設計別具心思，外盒造型取材自電影場記板，懷舊感十足。其內容相當豐富，當中包含了一本色彩奪目的郵票冊、一套六張極限明信片和一本設計精美的筆記簿。同時還將發行首日封、小版張、資已付圖片卡、已蓋銷首日封等相關郵品，各郵政局將從11月27日起發售。

(中時新聞網)